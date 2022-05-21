Зниклого на початку вторгнення харківського журналіста знайшли мертвим – НСЖУ

Члена Національної спілки журналістів України харків’янина Ігоря Гуденка, який зник на початку російського вторгнення у лютому, знайдено мертвим.

Про це, посилаючись на подругу Ігоря Гуденка Світлану Шкурат, повідомляє НСЖУ.

«Тяжко прийняти життя без Ігоря. Були довгі пошуки. Тільки сьогодні стало відомо, що Ігор загинув 26 лютого на вул. Наталії Ужвій. З Ігорем мене пов’язувала багаторічна дружба, професійна та громадська діяльність. Чудова людина широкої доброї душі, чесна, принципова, з тонким почуттям гумору, беззмінний фотограф і відеооператор моїх музичних проектів, наших спільних екологічних та громадських заходів… І загинув Ігор із камерою, фіксуючи злочини російських окупантів у Харкові…», – написала Світлана Шкурат 20 травня у Фейсбук.

Харківська облорганізація НСЖУ робила раніше офіційну заяву про зникнення Ігоря Гуденка. Повідомлялось, що він під час наступу на боїв у районі Салтівці та кільцевій поїхав робити репортаж.

Зазначається, що наразі Національна спілка журналістів України з’ясовує обставини смерті та комунікує з представниками влади у Харкові.

Агентство Телевидения Новости