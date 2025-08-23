Центр стратегічних комунікацій пояснює

Вранці 21 серпня росія завдала ракетного удару по заводу «Флекстронікс» у Мукачево, постраждали 19 осіб.

▶️ Підприємство належало американській компанії Flex International і було однією з найбільших інвестицій США в Україну.

▶️ Завод займався виробництвом електроніки цивільного призначення і не мав жодного стосунку до оборонної промисловості.

▶️ Цей удар – не лише черговий акт терору проти України, але й демонстрація зневаги кремля до миротворчих зусиль Сполучених Штатів.

▶️ Київ наголошує, що санкційний і дипломатичний тиск на росію, а також посилення обороноздатності України – це дієві засоби примусити кремль до реальної дипломатії.

▶️ Стратегія «умиротворення агресора» не наближає мир, а лише заохочує москву продовжувати злочинну війну проти України.

Джерело: https://t.me/spravdi/48609

Новости портала «Весь Харьков»