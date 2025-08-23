Знищення американського заводу в Мукачево – це відповідь кремля на мирні ініціативи Трампа
Центр стратегічних комунікацій пояснює
Вранці 21 серпня росія завдала ракетного удару по заводу «Флекстронікс» у Мукачево, постраждали 19 осіб.
▶️ Підприємство належало американській компанії Flex International і було однією з найбільших інвестицій США в Україну.
▶️ Завод займався виробництвом електроніки цивільного призначення і не мав жодного стосунку до оборонної промисловості.
▶️ Цей удар – не лише черговий акт терору проти України, але й демонстрація зневаги кремля до миротворчих зусиль Сполучених Штатів.
▶️ Київ наголошує, що санкційний і дипломатичний тиск на росію, а також посилення обороноздатності України – це дієві засоби примусити кремль до реальної дипломатії.
▶️ Стратегія «умиротворення агресора» не наближає мир, а лише заохочує москву продовжувати злочинну війну проти України.
Джерело: https://t.me/spravdi/48609