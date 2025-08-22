ЗСУ в Криму атакували потяг з паливом для російських військ

Уночі 21 серпня біля окупованого Джанкоя Сили спецоперацій вдарили по рухомому складу росіян із пально-мастильними матеріалами.

Тепер південне угруповання російських військ має проблеми із забезпеченням.

● Цієї ж ночі українські військові атакували НПЗ у Ростовській області, склад російських БпЛА і логістичний хаб у Донецьку, а також базу пально-мастильних матеріалів у Воронезькій області рф.

Джерело: https://t.me/babel/73342

Новости портала «Весь Харьков»