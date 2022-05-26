17-летняя Маша Полякова не стесняясь расслабляется с дымком: как на это отреагировала Оля Полякова

Деятельность Марии как предприимчивого блогера зачастую вызывает критику у пользователей сети. Только в Instagram 175 тысяч человек подписаны на ее страничку. Кроме того, Маша известна как тик-токер, частенько выставляет оригинальные видео-ролики на TikTok сервисе.

Также старшая дочь известной певицы - солистка молодежной рок - группы "Швы".

17-летняя Мария Полякова иногда раскрывает некоторые секреты про себя и свою звездную семью. Выставляя на всеобщее обозрение провокационные кадры и видео, молодой блогер получает удовольствие от неоднозначной реакции подписчиков и любит пошутить по этому поводу.

Ее знаменитая мама заявляет, что дочь самостоятельный человек, личность Маши сформирована, перевоспитанием Оля заниматься не собирается. Полякова - старшая уверена, что яркие образы, создание авторских песен, где звучит нецензурная лексика, пробы в употреблении алкоголя и курение являются неотделимой частью, когда происходит становление личности. Этот период Оля Полякова не намерена отнимать у девушки.

Первоначально, мама пыталась найти какие - то методы, чтобы отучить дочь от курения, даже пригрозила не платить за обучение в университете. Однако никакие способы не помогли. Теперь Оля хочет быть близким другом для дочерей, проходя трудности совместно, даже если мнения мамы и дочки абсолютно противоположны. Интересно, что после того, как певица нашла у дочери электронные сигареты, она и сама попробовала курить.

Источник: 1 Минута