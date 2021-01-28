2 отличных рецепта: быстрые средиземноморские ньокки и пицца по-нисуазски – все, что вам нужно для ужина

Ингредиенты

Сверхбыстрая, нежирная и низкокалорийная еда с красным соусом песто, базиликом и сыром - готово за 5 минут

400 г ньокки.

200 г овощей на углях (с гастронома+перец, баклажаны, артишоки и полусушеные помидоры).

2 столовые ложки красного песто.

Горсть листьев базилика.

Пармезан или пекорино (или вегетарианская альтернатива) для подачи.

Метод

Шаг 1

Прокипятите большую кастрюлю с подсоленной водой. Добавьте ньокки, готовьте 2 минуты или пока они не поднимутся на поверхность, затем слейте воду и опрокиньте обратно в кастрюлю с небольшим количеством воды для приготовления.

Шаг 2

Добавьте обжаренные на углях овощи, нарезанные крупными кусочками, красный соус песто и листья базилика. Подавать с стружкой пармезана или пекорино (или вегетарианской альтернативы).

Пицца по-нисуазски

Используйте смесь хлеба чиабатта, чтобы приготовить это легкое тесто для пиццы, затем добавьте красный песто, стручковую фасоль, топленый бри, острые анчоусы и оливки.

Ингредиенты

Упаковка для хлеба чиабатта по 500 г.

4 столовые ложки красного песто.

½ тонко нарезанного красного лука.

50 г зеленой фасоли, порезанной и разрезанной пополам.

100 г бри, нарезанного соломкой.

6 анчоусов.

8 маслин без косточек, разрезанных пополам.

Горсть листьев базилика.

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 220C / 200C вентилятор / газ 7. Поместите большой противень, примерно 38 x 28 см, в духовку, чтобы он нагрелся. Приготовьте хлебную смесь, следуя инструкциям по упаковке. Раскатайте тесто на большом листе пергамента до формы грубого прямоугольника примерно 35 x 25 см.

Шаг 2

Намажьте песто на тесто, затем посыпьте красным луком. Выложите сверху фасоль и сыр в виде шеврона. Добавьте анчоусы по центру и посыпьте оливками. Выложите пиццу на пергамент для выпечки на горячий противень. Уменьшите духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6 и выпекайте 15-18 минут. Перед подачей посыпать листьями базилика.

Источник: 1 Минута