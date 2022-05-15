30-летний Никита Пресняков решил не молчать, а рассказать правдивую ситуацию о поджоге замка Пугачевой и Галкина

Автор ролика говорит, что Никита Пресняков виноват в преступлении, а именно, в поджоге, и помогли ему двое других звездных наследников.

Артист решил не молчать, а рассказать правдивую ситуацию.

Известно, что вскоре после событий 24 февраля 2022 года, семья Пугачева - Галкин с двумя детьми уехали из россии, сейчас находятся в Израиле.

Никита Пресняков решил рассказать, что думает о поджоге дома

Они были первыми знаменитостями, которые не пожелали находиться в рф после вторжения в Украину.

На родине у звездной пары остались дома и квартиры, в том числе и дом - замок в населенном пункте Грязь. По данным из СМИ, внук Пугачевой следит за тем, чтобы в особняке было все в порядке.

Автор появившегося видео уверен, что Никита виновен в пожаре и совершил поджог. Автор считает, что в этом ему помогли звездные дети популярных певцов Малинина и Маликова.

В ролике говорится о том, что три этажа особняка серьезно повреждены, и даже погибло два человека, находившихся рядом.

Далее в видео идет информация о возбуждении уголовного дела, о том, что парни - тезки Пресняков и Малинин находятся в отделении полиции, а Стефания Маликова отпущена под залог.

Никита Пресняков опровергает эту информацию. Он рассказал, что с Никитой Малининым виделся единожды, когда они участвовали в одном ток - шоу, а со Стефанией он вообще лично не знаком.

Внук Пугачевой утверждает, что в поселок Грязь он не ездит, все время проводит в Москве, в студии или на даче звездной бабушки (не замок), где занимается ремонтом по личной инициативе.

Имея таких знаменитых родственников, Никита признается, что ему не присущ образ мажора, который певцу постоянно приписывает пресса.

Источник: 1 Минута