32-летний Макс Барских рассказал, какие мечты у него не сбылись и какое решение он принял: “Никогда не мог подумать”

Здесь же певец поделился своими мыслями о том, что чувствует сегодня, когда российские оккупанты вторглись на украинскую землю.

Макс говорит, что раньше, любуясь небом, он всегда мечтал о счастливом будущем, и никогда бы не подумал, что теперь при взгляде вверх будет чувствовать опасность.

В первые дни после 24 февраля Макс Барских поставил творчество на паузу, записался на службу в Вооруженные силы Украины.

В настоящее время артист занимается концертной деятельностью, поддерживая Украину как музыкант, участвуя в благотворительных акциях, концертах, мероприятиях по сбору средств для нужд украинского народа.

Певец в данный момент проводит благотворительный тур, собирая деньги для помощи защитникам Украины.

В Германии состоялась премьера новой работы певца под названием "Жди меня". Это третья песня, которую написал музыкант за время, прошедшее после нападения рф на Украину.

Песню приняли восторженно, эта композиция о любви к Украине, своего рода обещание каждого защитника вернуться домой целым и невредимым.

Автор песен рассказал ранее, что принял серьезное для себя решение: в его творчестве теперь не будет звучать русский язык.

Начинаю с нуля - говорит Макс Барских. Он рассказал, что создавал песни и на украинском, и на русском языках, благодарен, что у него был такой опыт в жизни. Теперь же музыкант собирается писать песни исключительно на украинском и английском языках. Этими планами он поделился в интервью для немецкого журнала.

Источник: 1 Минута