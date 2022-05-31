34-летняя Леся Никитюк с юмором и эмоционально “оправдалась” за губы: “На гуманитарке нашла ботокс и уколола”

Некоторые предположили, что знаменитость колет ботокс, занимается исключительно внешностью, когда в Украине тяжелые времена.

Леся серьезно разозлилась на такие заявления, и она разместила пост - ответ всем ненавистникам. Никитюк отвечает тем, кому интересно, колет ли она ботокс, когда на Украину напали российские захватчики.

Известно, что телеведущая с первых дней вторжения рф в Украину, занимается волонтерской деятельностью. В частности, в родном городе Хмельницком устраивает для вынужденных переселенцев место проживания, питания и др.

Леся неоднократно заявляла, что наполнение для социальных сетей с развлекательным содержанием сейчас достаточно сложно делать, больше в моральном аспекте. Тем более, нет абсолютно времени уделять обычное внимание уходу за кожей лица и тела.

Но ведущая старается не падать духом, и поддерживать своих многочисленных фолловеров новыми интересными публикациями и снимками.

Леся имеет зажигательное чувство юмора, и всем, кто думает, что звезда накачала губы, она ответила: Да, я нашла ботокс в гуманитарной поставке и уколола его себе в губы!

Рядом с этим сообщением появилось фото, где звезда запечатлена с простудой на губах.

Леся Никитюк

Леся возмущается, что в тех обстоятельствах, в которых приходится выживать многим украинцам, в том числе и ей, кто-то имеет наглость писать о якобы наколотых губах. С нецензурной лексикой Никитюк недоумевает, что у человека в голове!

Источник: 1 Минута