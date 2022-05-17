35-летний Эллерт из “Холостячки” удивил поклонников новой стрижкой и отшил критиков: “Не рассказывайте мне, что…”

Популярный комик попросил подписчиков и всех, кто просматривает его историю, не указывать ему и остальным украинцам, на каком языке они должны говорить.

Александр Эллерт долгое время являлся автором "Студии Квартал - 95", но уже на протяжении полугода находится в творческом отпуске. В интервью на YouTube-канале для радио "Люкс ФМ", сценарист признался, что ему безумно захотелось свободы, выйти за рамки, которые ставят для авторов, немного отдохнуть.

Без работы творческий человек не может оставаться, поэтому он занимается проведением различных мероприятий и рекламой в социальных сетях.

Юморист известен также участием в популярной телевизионной передаче "Холостячка". Программа выходит на канале СТБ в Украине, в первом сезоне победителем стал именно Александр. У него завязались романтические отношения с героиней проекта, актрисой Ксенией Мишиной.

После завершения шоу молодые люди некоторое время встречались, но вскоре расстались.

Александр не очень часто радует поклонников постами в Instagram, и последняя публикация вызвала много эмоций у подписчиков.

На фотографии победитель шоу "Холостячка" предстал в совершенно другом имидже, волосы стали намного короче, стрижка почти "под ноль". За модными зеркальными очками не видно глаз артиста, на заднем фоне сияющее голубое небо.

Комплиментов от поклонниц написано множество, но также есть и критика за пост на русском языке.

Источник: 1 Минута