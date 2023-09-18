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35 тисяч паломників: в Умані завершилось святкування Рош га-Шана

35 тисяч паломників: в Умані завершилось святкування Рош га-Шана

Цього року до Умані на Черкащині на святкування Рош га-Шана прибуло близько 35 тисяч паломників-хасидів, заходи відбулися без надзвичайних подій.

Про це повідомляє видання Правда тут.

За  словами начальника Уманської РВА Ігора Миклащука, цього року приїхало близько 35 тисяч паломників, тоді як минулого року їх було 22,5 тисячі.

Наразі паломники вже починають роз’їжджатися.

Миклащук зазначив, що не було зафіксовано звернень з боку громадян, що паломники комусь заважають під час комендантської години.

Агентство Телевидения Новости

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