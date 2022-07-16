36-летняя Оля Цибульская стала мамой девочки и показала первые фото с малышкой: “Поздравляйте с доченькой”

Оля Цибульская стала мамой и показала ребенка

Оля Цибульская – активная пользовательница социальных сетей. Певица регулярно общается со своими подписчиками, дает любовные советы, отвечает на вопросы и делится новостями. На этот раз новости невероятно радостные – у нее появилась доченька.

Так, на личной странице в Инстаграм Цибульская познакомила фанатов с Иванкой – своей крестной доченькой:

Знакомьтесь. Это Иванка. Моя крестница. Дитя, рожденное под звуки взрывов, от большой любви. Иванка стала нашим светом в этой войне, потому что мужественно встретила этот мир с первых секунд и показала – жизнь побеждает. Любовь может все! Поздравляйте малышку с крещением, а меня с доченькой.

https://www.instagram.com/p/CgEMzsdsoj0/?hl=ru[/embed]

Также Оля выставила несколько очаровательных фото с ребенком, на которых светится от счастья. Комментаторы, разумеется, не смогли обойти стороной такую новость и засыпали виновниц торжества поздравлениями:

"Пусть ангел-хранитель оберегает маленькое чудо! Пусть Иванка растет здоровым, счастливым ребенком на радость родителям и всем близким! Пусть ее жизненный путь будет под мирным небом и в цветущей стране!";

"Искренние поздравления. Мирного неба как можно скорее всем нам. Пусть не жалеет судьба ей добра";

"Вам к лицу дочка! Поздравления!".

К слову, Оля одновременно стала и крестной мамой, и тетей – Иванку ей подарил родной брат Сергей и невестка Анастасия. Свои дети у Цибульской тоже есть – от таинственного мужа у нее подрастает сын Нестор, которого считают наследником Дзидзьо.

Оля Цибульская сообщила о пополнении в семье

Источник: 1 Минута