36-летняя Злата Огневич эмоционально ответила хейтерам относительно ее макияжа: “Говорят, что не имею на это права”

Про эти нападки известная певица рассказала Григорию Решетнику во время съемок нового проекта телеканала СТБ "Кто ты?".

Злата утверждает, что получает огромное количество сообщений с негативным контекстом, что знаменитость хорошо выглядит.

После вторжения рф в Украину, Злата принимает негативные комментарии в социальных сетях, о том, что находит время для макияжа, подписчики считают, что она не имеет права заниматься собой в тяжелое время для Украины.

Злата говорит, что даже не представляет степени страданий, через что прошли эти люди, месяцами скрываясь в бомбоубежищах. Они не имели возможности нормально питаться, не получали необходимые медикаменты, в том числе и обязательные обезболивающие препараты.

Но лично для себя Злата имеет право быть собой, ухаживать за лицом и ногтями, одеваться как нужно. Такое мнение у героини 2 сезона проекта "Холостячка", участницы Евровидения-2013 от Украины.

Певица говорит, что после событий 24 февраля 2022 года, занимается маникюром самостоятельно уже несколько месяцев, и только недавно посетила салон красоты.

Злата говорит, что все умеет делать сама, знает, как шить, как готовить традиционные украинские блюда. Она даже может изменить привычные босоножки на обувь для выступления на концерте.

Огневич рассказала, что покупает одежду, которую сотворили украинские дизайнеры, певица считает их классными, креативными. И уверена, именно сейчас нужно поддержать украинское производство одежды.

Источник: 1 Минута