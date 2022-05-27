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37-летний Виталий Козловский не уехал за границу и дает концерты в укрытиях Запорожья: “Хочу, чтобы люди не плакали”

37-летний Виталий Козловский не уехал за границу и дает концерты в укрытиях Запорожья: “Хочу, чтобы люди не плакали”

В непростое время для нашей страны музыкант делает все, что в его силах, для поддержки людей выступает с концертами в украинских городах.

В условиях, когда российские оккупанты захватили украинские территории, Виталий Козловский определился с основной целью своей жизни сейчас. Его страстное желание - видеть, что люди улыбаются, добиться улыбок и умиротворения у соотечественников: такая миссия сейчас у певца.

Для музыканта невыносимо видеть слезы у украинцев, поэтому он решил делать то, что у него получается лучше всего - петь.

На странице в социальной сети Инстаграм певец опубликовал соответствующий пост. В видео ролике Виталий записал, как встречается с обычными людьми, дает благотворительные концерты.

Музыкант написал, что в настоящее время все изменилось, приходится выступать не на больших концертных площадках, как раньше, а в убежищах и бункерах.

Исполнитель не отсиживается дома или за границей в тяжелые для Украины времена, делает все возможное для поддержки украинских военных, мирных людей, волонтеров. В Запорожье артист недавно провел благотворительный концерт.

На трех концертах в запорожских бункерах певец исполнял популярные композиции для врачей, беженцев из Мариуполя, украинских защитников.

Виталий Козловский озвучил свое желание: чтобы на лицах наших людей не было слез, чтобы им хотелось танцевать от ощущения счастья и свободы. Певец уверен, что вскоре так и будет.

Комментарии подписчиков полны благодарности артисту и выражают восхищение деятельности Козловского в поддержку украинских людей.

Источник: 1 Минута

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