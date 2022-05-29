38-летний Дмитрий Комаров откровенно рассказал почему больше не выставляет посты в своих соцсетях: ему так удобно

С начала вторжения российских оккупантов на украинскую территорию, Дмитрий ездит по регионам Украины, снимает сюжеты про тяжелые времена для страны. Естественно, постоянно сидеть в социальных сетях не получается и нет желания и необходимости. Журналист поясняет, что ему так удобно, однако появляются многочисленные комментарии о какой-то беде, приключившейся с фотографом.

Последний пост в соцсети Комаров опубликовал около месяца назад, в начале мая. Тогда он находился в разрушенной Харьковской области.

Подписчики сильно обеспокоены отсутствием активности популярного ведущего, начинают думать, что с ним что-то плохое произошло.

Дмитрий Комаров

Дмитрий Комаров говорит, что вопросы о том, все ли у него в порядке, мягко говоря, его замучили.

Поэтому 27 мая ведущий на своей странице в Instagram разместил обширный пост с фотографией. На снимке Дмитрий запечатлен в стильном образе: светлый пиджак, рубашка в бело-голубую полоску, очки. Журналист находится за рулем автомобиля.

Сегодня в пиджаке, вчера в защитном камуфляже - подписал фото Дмитрий.

Далее ведущий подробно разъяснил свое отношение к социальным сетям в непростые времена.

Комарова удивляет, что люди делают поспешные выводы о его болезни, смерти на основании отсутствия частых публикаций в Инстаграм. Почему я вообще что-то должен писать - поражается Дмитрий.

Это сообщение Комарову пришлось разместить для тех, кто переживает, чтобы прекратить вопросы о том, живой ли он, здоров ли.

Журналист подчеркивает, что у него ясные приоритеты, и социальные сети находятся где-то в конце списка.

Источник: 1 Минута