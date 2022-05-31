38-летний Григорий Решетник рассказал о сомнениях продюсеров в показе проекта: “Холостяк”: не время для подобных шоу

Герой нового сезона - Александр Топольский, харизматичный бизнесмен, родился и вырос во Львове, но уже давно живет в США. У молодого человека успешный бизнес в Майами, связанный с недвижимостью.

Премьеру очередного сезона планировали запустить весной, как это делали каждый год. Но теперь, после событий 24 февраля 2022 года, когда рф вторглась в Украину, у руководителей проекта возникают сомнения, уместно ли начинать показ в сложные времена.

Григорий в формате своего нового шоу "Как ты?" общался с певицей Златой Огневич. Известная исполнительница была главной героиней 2 сезона "Холостячка". Решетник обсудил со Златой проблему, сложившуюся с показом 12 сезона "Холостяк". Ведь шоу снималось в стандартном формате, нет никаких военных, девушки стараются завоевать сердце украинского мужчины, уехавшего в Америку.

Перед создателями шоу возникла дилемма. Поклонники передачи просят, чтобы запустили новый сезон. Но много и таких людей, которые считают, что сейчас не время для развлечений.

Григорий поинтересовался мнением Златы по этому вопросу. Она дала совет начать показывать шоу, но в то же время быть готовыми к резкой критике хейтеров.

Решетник поделился замечательной идеей, которая у него возникла. Ему хочется снимать программу "Холостяк" и "Холостячка", в которой главными героями будут украинские военнослужащие, участники территориальной обороны. Ведущий выразил уверенность в том, что обязательно осуществит свою задумку.

Источник: 1 Минута