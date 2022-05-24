41-летняя Лилия Ребрик откровенно призналась как она сегодня работает: без редакторов, гримеров и стилистов – все сама!

После непродолжительного перерыва украинские зрители снова имеют возможность каждое утро, в 9 часов встретиться с любимыми ведущими Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем, который проводит эфир из Франции, где сейчас проживает вместе с семьей.

Кроме этого, Лилия публикует на своем канале YouTube записанные на телефон программы.

Телеведущая поделилась тонкостями работы в удаленном режиме, начало было положено еще во время эпидемии коронавируса, теперь условия работы изменили события, произошедшие в Украине 24 февраля 2022 года.

Лилии кажется, что работников телевидения испытывает мир. Теперь они все знают, как эффективно оборудовать рабочее место в домашних условиях, как пользоваться скайпом, зумом.

Им приходиться обсуждать рабочие моменты в онлайн - режиме, советоваться и делиться переживаниями по видеосвязи. Лилия говорит, что после одного ужаса, эпидемии, пришел еще страшнее - вторжение российских оккупантов на территорию Украины. Несмотря на происходящее, работники телевидения не сломаны, не теряют оптимизм и работоспособность.

Сила веры в близкую победу над врагом и в военные силы Украины придают энергию в движении вперед с желанием экспериментировать - сказала Лилия Ребрик.

Знаменитость теперь сама наносит грим, выбирает наряд, в котором появится перед телезрителями и самостоятельно выходит в эфир через телефон.

Вместе с помощником Ребрик старается находить новые локации, свежие идеи для передачи своей несокрушимой веры в победы через экран зрителям.

Источник: 1 Минута