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48-летняя Юлия Высоцкая рассказала, почему на нее обратил внимание Андрей Кончаловский: судьбоносная встреча

48-летняя Юлия Высоцкая рассказала, почему на нее обратил внимание Андрей Кончаловский: судьбоносная встреча

Там проводился кинофестиваль. До настоящего времени пара все еще вместе, хотя многие считают их союз мезальянсом.

Юлия стала пятой женой сценариста, разница в возрасте приличная: супруг старше на 36 лет, а вместе они уже 24 года.

За такой длительный период в браке было немало сложностей, но громкие скандалы обошли их стороной. Юлия Высоцкая считает, что брак остается крепким длительное время благодаря общим интересам супругов.

48-летняя Юлия Высоцкая рассказала, почему на нее обратил внимание Андрей Кончаловский: судьбоносная встреча Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Популярная телеведущая рассуждает, что у некоторых людей такой характер, когда им комфортно жить с антиподом. Однако у большинства психика устроена таким образом, что для пары выбирается похожий по характеру и интересам человек, и даже иногда существует внешнее сходство у счастливых супругов.

Мы выбрали второй путь, чувствуя морфологическое душевное созвучие - призналась Юлия Высоцкая. Человеку свойственно сближение по духу, считает телеведущая.

Семейный союз актрисы и режиссера укрепляется совместными творческими работами. Юлия Высоцкая сыграла во многих фильмах и театральных постановках, в которых сценаристом и режиссером является Андрей Кончаловский.

Совсем недавно состоялась премьера спектакля "Укрощение строптивой" с постановкой Кончаловского и Юлией Высоцкой в главной роли.

По мнению известного психолога, у супругов, длительное время живущих вместе, сходство проявляется в отношении к определенным событиям и даже во внешнем облике. Такие отношения называются гармоничными. Для них смешные одни и те же шутки, они улыбаются одновременно. А также стиль любимой одежды очень похож.

Источник: 1 Минута

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