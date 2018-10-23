5 костюмов любимых персонажей на Halloween

В последний день октября по всему миру отмечают Хэллоуин. Этот оригинальный праздник дает возможность перевоплотиться в образ любого мистического киногероя. А кем в этом году будете вы?

Дедпул. Черно-красный комбинезон с маской подходит как мужчинам, так и женщинам. В качестве обуви используйте черные кроссовки или ботинки. И не забывайте об ироничных шуточках, без них Дедпул был бы просто чудаком в странном костюме.

Малефисента. Хотите побыть могущественной колдуньей? Тогда надевайте длинное черное платье и головной убор с изогнутыми рогами. Выгодно будет смотреться кулон, мерцающий стразами. Эффектные и недорогие карнавальные костюмы можно подобрать в каталоге https://kasta.ua/market/zhenskie-maskaradnye-kostyumy/.

Маска. Желтый пиджак и брюки, черно-белый галстук, шляпа с пером, зеленый грим на лице – вот и готов узнаваемый образ из комедии «Маска». Проявите на полную ваши актёрские способности, улыбаясь на все 32 и экспрессивно размахивая руками.

Харли Квин. Look яркой и бесшабашной Харли из «Отряда самоубийц» – это кофточка, бомбер и ультракороткие шорты в красно-синей гамме. Обувь – высокие кеды или ботильоны в спортивном стиле. Дерзкая и сексуальная деталь – колготы в сеточку, которые в несколько кликов можно приобрести тут.

Джокер. Зловещий приятель Харли носит удлиненный плащ фиолетового цвета, белую рубашку, темные брюки и грубые ботинки. Конечно, не обойтись без выбеленного лица, ведь Джокер чем страшнее, тем краше!

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