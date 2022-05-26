56-летний Виктор Павлик вынужденно уехал из Украины: его жена Екатерина Репяхова объяснила причину

В том числе выступал на благотворительных концертах, организованных для военных из ЗСУ, переселенцев, волонтеров.

Кроме того, певец помогал в волонтерском центре, где кормят украинских людей, вынужденных покинуть родные дома, спасаясь от российских оккупантов.

Жену Екатерину Репяхову, 10-месячного сына и маму Кати, Павлик отправил в Израиль. Семья исполнителя гостила у родственников, поэтому они не являются беженцами.

И Виктор, и Катерина часто сетовали на то, что находятся так далеко друг от друга, раньше они никогда не расставались так надолго.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик

В социальной сети Репяхова рассказала, что наконец-то встретилась с любимым в Германии.

Подписчики стали недоумевать, задавать нелицеприятные вопросы о том, каким же образом в настоящее время из Украины выпустили 56-летнего мужчину. Ведь согласно законодательству у мужчин старше 18 и младше 60 лет, нет права пересекать украинскую границу.

Ответ у Репяховой был простой: Павлик приехал в Германию по делам, в среду запланирован концерт исполнителя в Берлине. Хейтерам Екатерина сообщила, что затем ее муж возвращается в Украину.

А за день до выступления семья провела время вместе, гуляя по ганноверским улочкам, фотографируясь в красивых местах города.

После вторжения россии на территорию Украины, за границу выезжал не только Павлик, другие артисты - мужчины также на время покидали страну, занимаясь творческими и волонтерскими делами в поддержку украинского народа.

Например, еще перед проведением Евровидения - 2022, музыканты из группы Kalush Orchestra согласно специального разрешения выезжали в Турин, где участвовали в конкурсе.

Источник: 1 Минута