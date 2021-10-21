“60 лет — не приговор”: седовласая Jerry Heil презентовала песню в честь своего праздника

В честь этого украинская артистка решила выпустить клип, сняты по мотивам известного шоу "Холостячка". В клипе приняли участие такие звезды как Павло Зибров и телеведущий Григорий Решетник, а также герои первого сезона проекта "Холостячка"

Отсылка к "Холостячке" стала невероятно жизненной для певицы, так как в свои 26 лет у Яны (настоящее имя певицы) еще не было серьезных отношений.

В клипе певица предстала в нескольких образах, но основной фишкой оставались седые волосы — парик, который изготовили специально для съемок этой видеоработы.

Главный посыл новой песни и видео работы Джерри Хейл — любви все возрасты покорны. И никогда не поздно снова окунуться в это прекрасное светлое чувство.

"60 лет – не приговор, если ты молода душой. И никогда не поздно отправиться на поиски любви, ведь, как показывает Jerry Heil в роли Jerry Hefner, главной ценностью все равно является любовь",

— сказано в описании к новому клипу.

Отметим, сейчас Джерри Хейл ищет ниточки, за которые можно дернуть, чтобы снова попасть на волну славы, как это было с выходом песни "Охрана, отмена". Ведь все последующие работы были менее интересными публике, чем миллионный клип.

Тем не менее, Яна старается выпускать такие клипы и композиции, которые бы демонстрировали ее авторский стиль и выделяли среди других.

Источник: 1 Минута