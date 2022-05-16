60-летний Игорь Кондратюк откровенно рассказал, при каких условиях Украина сможет принять “Евровидение”

По мнению украинского телеведущего, известного продюсера Игоря Кондратюка, в следующем 2023 году, в Украине невозможно будет провести международный музыкальный конкурс "Евровидение"при условии, если боевые действия в стране не прекратятся.

Так он выразился в интервью "Радио Свобода".

Телеведущий считает, что для проведения проекта такого масштаба необходимо вытеснить российских оккупантов за пределы Украины в лучшем случае, либо хотя бы по факту на период 2014 года. Кондратюк рассуждает, что организационный комитет международного песенного конкурса не сможет принять решение о проведении мероприятия в стране, где агрессором обстреливается вся территория Украины - от запада до востока.

Игорь Кондратюк

Известный продюсер считает, что идея проведения конкурса в Мариуполе имеет патриотичное значение, однако инфраструктура города полностью разрушена, что является серьезным препятствием для привлечения туристов.

Кондратюк думает, что существует возможность построить зал, где будут выступать конкурсанты. Но люди, которые его заполнят, нуждаются в элементарной безопасности. Поэтому, в лучшем случае, будет возможность провести международный фестиваль во Львове, либо в Киеве.

Почему сейчас уже обсуждаются места в Украине, где можно проводить конкурс?

В международном фестивале принимают участие представители каждой страны Европы, которые предоставили заявку. Действие происходит в прямом эфире, один солист или музыкальная группа исполняет сингл, длительность которого не превышает три минуты. Задействовано в представлении может быть не больше шести человек.

Следующие состязания музыкантов должны быть проведены в той стране, которая победила в предыдущем конкурсе.

Источник: 1 Минута