73-летняя Алла Пугачева эмоционально ответила на ее с травлю нецензурными словами: “Живи спокойно, страна!”

Максим Галкин ясно выразил свое отношение к действиям российской власти, он осуждает вторжение в Украину, о чем неоднократно и публично высказывался.

Примадонна долго хранит молчание, никак не комментируя ситуацию, сложившуюся в результате вторжения российских войск на украинскую территорию.

Против звездной семьи в россии устроена настоящая травля, с Галкиным разорваны все рекламные контакты, он больше не может быть ведущим в своих передачах.

Более того, в Москве, в конце мая, 30 числа, по стене телецентра "Останкино" прошла световая проекция с нецензурным текстом, адресованным Алле Борисовне с радостью, что она покинула страну, так как всем тут надоела.

73-летняя артистка в социальной сети жестко ответила на высказывание. Она написала, что, чем ниже у человека интеллект, тем громче он выкрикивает оскорбления. И пожелала россии жить спокойно.

Пост сопровождается спокойным видео роликом, который снимался в природных условиях. Алла Пугачева улыбается фотографу, а рядом беззаботно поют птицы.

Неожиданно за Примадонну вступился Иосиф Пригожин, он начал стыдить россиян за травлю Пугачевой.

Продюсер считает, что заслуги певицы настолько велики, что унижать ее матерными словами - это большое паскудство.

Он говорит, что Алла покинула сцену, стала заниматься и посвящать все свое время маленьким детям. Пригожин уверен, оскорблять родителей - низко.

Источник: 1 Минута