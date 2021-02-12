Актриса Мария Куликова: почему она впала в немилость зрителям и критикам?

Мария Куликова - это важная часть в российском кинематографе. Она им стало уже давно. Первый раз она сыграла в свою роль в 1999 году. И потом она снимается каждый год в 4 - 5 фильмах.

Однако, она не стала большой признанной зрителями актрисой. В основном она снимается в дешевых сериалах, на центральных каналах и в рекламных роликах. В этих съемках она показала себя неоднозначно и противоречиво.

В течение 20 лет ее работы в кинематографе, зрители по-разному к ней относились. В молодые годы Куликову воспринимали сдержано. Талант у нее конечно есть, но как говорят критики нет харизмы.

Потом Марии стали доверять первые роли в фильмах. Но харизмы актерской она не приобрела. И поэтому отношение зрителей из сдержанного превратилось в отрицательное.

Зрители не могли понять почему многие героини, которых играла Мария смотрятся неестественно. Поэтому они через время стали меньше смотреть фильмы с участием Куликовой. Любовь зрителей еще нужно завоевать. Они прекрасно видят когда актер старается на съемках фильма, а когда просто отрабатывает свой гонорар.

Мария Куликова

Некоторые критики говорят, что она просто работает на гонорар. И самое главное ей не важно где сниматься в фильме или в рекламе.

Это заметно стало когда в фильме "Склифосовский" стала сниматься Линда Лапиньш. Ее игра разительно отличалась от Марии в лучшую сторону. Мария начала уступать Линде практически во всем.

Она не смогла преображаться и входить в роль. Все думают, что Мария когда пообщается с Линдой, научится у нее актерскому мастерству.

Но многие критики в этом сомневаются. Хотя Марию не осуждают за ее работу на рекламе и в кино. Каждый зарабатывает деньги как, может.

Источник: 1 Минута