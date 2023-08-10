Актуальні кешбек бонуси 2023 в онлайн казино України

Кешбек — це різновид бонусу віртуальних клубів, що компенсує програш користувача. Це певний відсоток програних коштів, які повертаються гравцю у вигляді грошей, або бонусів. В українських казино кешбек зазвичай становить від 5 до 20% від програної суми і має певні умови нарахування.

Види кешбеку

Страхування від програшу можна умовно розділити за такими принципами:

Призначення нарахування — відсоток від програшу суми, внесеної на депозит або загальної кількості ставок.

Періодичність — як часто казино надає компенсацію. Наприклад, кожен понеділок, або кожного n-го числа місяця.

Тип — гроші на бонусний або персональний рахунки, або бали в системі лояльності віртуального клубу. Найвигіднішим, звичайно, є кешбек на персональний рахунок. Він не потребує відіграшу і може бути виведений з сайту (якщо досягнутий мінімальний ліміт для виводу).

Необхідність відіграшу.

В залежності від правил конкретного майданчика азартних ігор, кешбек може бути зарахований автоматично, або за бажанням гравця (активація акційної пропозиції). Також бонус можна отримати завдяки промокоду. Деякі майданчики встановлюють максимальний ліміт кешбеку, наприклад ­— 10%, але не більше 5000 гривень.

Якщо в умовах вказано, що кешбек отримують ВІП гравці, це означає, що онлайн-казино має систему статусу користувача, що динамічно зростає в залежності від його ігрового досвіду. Чим довше гравець на платформі, чим більше він робить ставок, тим вище він піднімається сходинками статусів. Відповідно, здобувши певний статус, він гарантовано матиме регулярний кешбек від сайту.

Як отримати кешбек і відіграти його

Такий від бонусу пропонують далеко не всі онлайн-казино. Деякі з них дають кешбек лише ВІП-гравцям. Тож перед тим, як зареєструватися, варто дослідити ринок і уважно прочитати умови отримання бонусу. Оскільки кешбек — це заохочення, яке надається з метою стимуляції гравців, неактивні користувачі не можуть його отримати. Тож, важливим кроком є стабільна активна гра.

Як отримати кешбек

Для того аби отримати компенсацію від віртуального клубу, необхідно:

Зареєструватися в обраному казино. Поповнити рахунок. Пройти верифікацію на платформі. Грати в автомати на реальні гроші.

Інколи віртуальні клуби визначають конкретні ігрові автомати, за гру в яких надається кешбек. Саме тому до того, як зробити першу ставку, варто ознайомитись з умовами заохочення. Також слід звернути увагу на активацію бонусу у відповідному розділі, якщо це потрібно.

Як відіграти кешбек

Якщо онлайн-казино визначає коефіцієнт відіграшу — вейджер, це означає, що отриманий кешбек потрібно помножити на цей вейджер. Результат — це загальна сума ставок, які потрібно зробити гравцю для того, щоб вивести кошти з бонусного рахунку на персональний. Зазвичай, вейджер на кешбек невеликий. Він може становити від х2 до х15.