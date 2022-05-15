Знаменитой она стала в 12 лет, когда многократно выигрывала на чемпионатах россии и Европы.

Завершив спортивную карьеру в 2005 году, Кабаева занялась политикой, стала депутатом российской госдумы.

С 2007 года Кабаева Алина работает депутатом российской Думы

В это же время она познакомилась с руководителем рф, получив из его рук орден.

Алина Кабаева (справа)

Вскоре бывшая гимнастка родила сына, в СМИ публикуются сравнительные детские фото кремлевского лидера и сына Кабаевой, в которых прослеживается сильное сходство.

Алина Кабаева (по центру фото)

Уже в 2008 году появляются слухи о тайном венчании Кабаевой с президентом рф. Известно, что с женой Людмилой он не был обвенчан, развелись они в 2013 году.

В дальнейшем Алина Кабаева родила еще детей, точной информации, сколько у экс - спортсменки детей, нет. По одним данным, четверо, по другим пятеро. Комментируя фотографии, на которых она запечатлена с детьми, Кабаева говорит, что они приходятся ей племянниками. В то же время, ее сестра никогда не засветилась беременной, а вот сама депутат госдумы регулярно пропадала с работы, когда должны появиться на свет ее так называемые племянники.

С тех пор, спортсменку практически не видят на людях, известные провидцы уверены, что Алину Кабаеву принудительно держат в "золотой клетке".

Алина Кабаева (слева)

Западные СМИ недавно опубликовали сенсационные статьи, в которых информируют, что 39 - летняя Алина Кабаева снова беременна. И эта новость сильно опечалила лидера россии, который перед празднованием 9 мая выглядел озабоченным и подавленным, переживая, что торжество парада будет испорчено.

По слухам из СМИ, 69 - летний руководитель кремля больше не хочет иметь детей, кроме того, ходят слухи, что Алина Кабаева беременна от другого мужчины.

Источник: 1 Минута