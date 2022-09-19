Алкогольні клізми і чому каченята пливуть клином: за що вручили Шнобелівську премію у 2022 році

У п'ятницю, 16 вересня, у Гарвардському університеті відбулася 32 церемонія вручення Шнобелівської премії. Нею нагороджують щороку за «досягнення, які спочатку змушують людей сміятися, а потім задуматися». Премія носить жартівливий характер і покликана привернути увагу світової громадськості до найдивніших наукових відкриттів та досліджень.

Лауреатам вручають паперові циліндри, які символізують контейнер для зберігання знань. Є й грошова складова — 10 трильйонів зімбабвійських доларів однією купюрою. Ось тільки скористатися нею не вийде, оскільки ці банкноти давно вже виведені з обігу.

Які ж дослідження та відкриття були відзначені цього разу? Коротко це звучить так: синхронізація сердець закоханих, морозиво проти побічного ефекту хіміотерапії, ануси скорпіонів, ректальний прийом алкоголю індіанцями майя. А тепер трохи докладніше.

Шнобелівська премія в галузі медицини дісталася команді вчених із Великобританії, Швеції, Німеччини, Чехії, Нідерландів та Аруби. Вони з'ясували, що у закоханих відбувається синхронізація серцебиття та потовиділення долонь. Таке саме явище спостерігається у матерів із їхніми дітьми під час спільних ігор. Вчені вважають, що така синхронізація може сприяти зміцненню зв'язку для людей. А ось чому це відбувається, доки встановити не вдалося.

Вчені зі США, Канада, Великобританії та Австралії з'ясували причину, чому більшість людей мають труднощі під час прочитання юридичних документів, зокрема контрактів та судових рішеннь. Було проаналізовано щонайменше 10 мільйонів слів та висловів! Автори дослідження дійшли висновку, що проблема полягає у стилі викладу, а не в нестачі юридичних знань. Людей збиває з пантелику незвичне написання слів з великих літер, використання застарілої та специфічної лексики, вживання пасивної застави та складнопідрядних конструкцій в середині речення.

Бразильські вчені з Університету Сан-Паулу з'ясували, що скорпіони виду Ananteris у разі небезпеки відкидають не лише хвіст, а ще й частину травного тракту та задній прохід. В результаті вони втрачають близько чверті маси тіла. Це призводить до запорів і, зрештою, до загибелі скорпіона.

Дослідники з Медичного університету Варшави дійшли висновку, що морозиво може допомогти у боротьбі з побічними ефектами, які характерні для хіміотерапії. Вона часто викликає у онкохворих запалення та виразка слизових оболонок. У ході дослідження вдалося встановити, що пацієнти, які їли по три порції морозива з лікарняного кафетерію на день, вдвічі рідше страждали на мукозит.

Вчені з Університету Стратклайда в Шотландії разом із китайськими колегами пояснили, чому каченята, рухаючись за мамою-качкою по воді, пливуть клином. Виявляється, справа не в «стройовій підготовці», а у фізичному явищі, яке відоме як деструктивна інтерференція. Каченя, пересуваючись строєм, не відчуває опору від хвиль, що набігають. Навпаки, вони підштовхують його наперед! Опір поступово прямує до нуля. І каченятам набагато легше плисти.

Особливе місце серед лауреатів Шнобелівської премії 2022 займає дослідження класичних зразків кераміки майя. Вчені зі США, Гватемали, Австрії та Нідерландів дійшли висновку, що давні індіанці активно практикували ректальний прийом алкоголю. Його вводили за допомогою клізм. Такий незвичайний спосіб мав ритуальний характер.

Джерело: fakty.ua

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