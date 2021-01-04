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Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости: без бровей и ресниц

Певица Алла Пугачева показалась на новом фото без макияжа и удивила поклонников. Еще бы, ведь на отфотошопленных снимках она выглядит куда лучше.

Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости: без бровей и ресниц

Фотография с Примадонной без мейкапа появилась на ее странице в Instagram. "С Новым годом!" - подписала кадр Алла Борисовна.

В кадре знаменитость предстала без макияжа — сложилось впечатление, что у нее нет ни бровей, ни ресниц.

Судя по комментариям, мнения подписчиков по поводу фото Пугачевой разделились: одни считают, что звезда выглядит прекрасно, несмотря на возраст - 71 год, другие же заметили, что на отфотошопленных снимках и с макияжем она выглядит намного лучше.

Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости: без бровей и ресниц

Вокруг помолодевшего лица Пугачевой не раз возникали слухи. Многие начали писать, что от Примадонны давно ничего не осталось, ее внешний вид — результат работы пластических хирургов.

Новости портала «Весь Харьков»

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