Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости: без бровей и ресниц
Певица Алла Пугачева показалась на новом фото без макияжа и удивила поклонников. Еще бы, ведь на отфотошопленных снимках она выглядит куда лучше.
Фотография с Примадонной без мейкапа появилась на ее странице в Instagram. "С Новым годом!" - подписала кадр Алла Борисовна.
В кадре знаменитость предстала без макияжа — сложилось впечатление, что у нее нет ни бровей, ни ресниц.
Судя по комментариям, мнения подписчиков по поводу фото Пугачевой разделились: одни считают, что звезда выглядит прекрасно, несмотря на возраст - 71 год, другие же заметили, что на отфотошопленных снимках и с макияжем она выглядит намного лучше.
Вокруг помолодевшего лица Пугачевой не раз возникали слухи. Многие начали писать, что от Примадонны давно ничего не осталось, ее внешний вид — результат работы пластических хирургов.