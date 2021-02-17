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Алла Пугачева засветилась в социальной сети ClubHouse и рассказала, как ласково называет мужа

Алла Пугачева засветилась в социальной сети ClubHouse и рассказала, как ласково называет мужа

Clubhouse — социальная сеть, где пользователи общаются голосовыми сообщениями без возможности записи и дальнейшего распространения. Чтобы присоединиться к приложению, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

17 февраля появилась информация, что Алла Борисовна зарегистрировалась в социальной сети и отвечает на вопросы публики.

Алла Пугачева засветилась в социальной сети ClubHouse и рассказала, как ласково называет мужа Алла Пугачева в ClubHouse

Учитывая то, что там нельзя увидеть спикера, а только его фото и никнем, пользователи все же предполагают, что это может быть не сама Примадонна, а кто-то от ее имени. Но давние поклонники утверждают — по интонации этот человек очень похож на супругу Максима Галкина.

Среди слушателей включился Федук.

Как пишет телеграмм-канал "Только никому": Алла Пугачева проявила знание материала, сказав ему, что тех, у кого проблемы со зрением, не любит.

Галкина называет «мася», смеётся над Киркоровым и Басковым. Сама рассказала, что готовит традиционный праздник весны и даже ресторан выбрали. Короче, если это пранкер, то очень подкованный".

В ее виртуальной комнате ответы на вопросы слушали одновременно несколько тысяч человек

Отметим, что несмотря на то, что Алле Борисовне Пугачевой уже 73 года, она общается на "ты" с современными технологиями и социальными сетями.

У нее есть аккаунт в Инстаграм, где она периодически публикует аудио, видео, делится своими домашними интересными моментами с супругом и детьми.

В свободное время Алла Борисовна занимается музыкальным образованием Лизы и Гарри, и даже занимается не пыльными делами по дому.

Источник: 1 Минута

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