Американські фермери випустили парфуми із запахом картоплі фрі

Фермери з американського штату Айдахо вирішили випустити парфум з ароматом картоплі фрі. Таким чином, Комісія з картоплі Айдахо (IPC) провела маркетингову кампанію для фермерських господарств штату, пише Newsweek.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Парфуми під назвою Frites by Idaho містять ефірні олії картоплі. Придбати такий флакон обсягом 50 мл можна за 1,89 $. Ціна символізує вартість порції картоплі фрі розміром із флакон, а золотистий колір парфумів — підсмажену скоринку.

Парфуми можна купити до кінця лютого. Якщо він буде популярним, фермери випустять ще один — з ароматом печеної картоплі.

Источник: Час-Дій.

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