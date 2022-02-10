Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:22
Просмотров: 76

Американські фермери випустили парфуми із запахом картоплі фрі

Американські фермери випустили парфуми із запахом картоплі фрі

Фермери з американського штату Айдахо вирішили випустити парфум з ароматом картоплі фрі. Таким чином, Комісія з картоплі Айдахо (IPC) провела маркетингову кампанію для фермерських господарств штату, пише Newsweek.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Парфуми під назвою Frites by Idaho містять ефірні олії картоплі. Придбати такий флакон обсягом 50 мл можна за 1,89 $. Ціна символізує вартість порції картоплі фрі розміром із флакон, а золотистий колір парфумів — підсмажену скоринку.

Парфуми можна купити до кінця лютого. Якщо він буде популярним, фермери випустять ще один — з ароматом печеної картоплі.

Источник: Час-Дій.

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: духи

Читайте ещё:

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 