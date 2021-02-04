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04.02.2021 22:55
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Анастасия Волочкова явно собралась замуж: эпатажная балерина напялила тесное белое платье и вышла в свет

Анастасия Волочкова явно собралась замуж: эпатажная балерина напялила тесное белое платье и вышла в свет

Сначала она публикует снимки с мужчинами, имена которых публике неизвестны. Они не просто позируют приобнимая Анастасию, а еще и делают это без майки, рубашки и какой-либо одежды сверху.

Но это еще полбеды. Накануне она показала фото в белом платье, уж слишком напоминающим свадебное. Не уж то самую эпатажную балерину мира позвали замуж?

Анастасия Волочкова выходит замуж в 2021 году: все подробности и информация от самой Анастасии

Согласитесь, это белое фото на цветочном фоне отлично подчеркивает радостное настроение Насти, особенно, если ее ненаглядный все таки сделал ей предложение.

Вот что Анастасия Волочкова указала в описании к новому снимку, который точно вызовет множество вопросов:

"Отпраздновав свой день рождения , станцевав свой Спектакль в этот день, порадовавшись множеству цветов и подарков, я немного отдохнула. Но через несколько дней мой неугомонный и безудержный склад характера дал о себе знать. И я самостоятельно организовала три благотворительных выступления с нашим спектаклем "Балерина в зазеркалье цирка" в феврале", — делится Анастасия. Зная, что вопросов по поводу якобы свадебного платья будет много, Анастасия Волочкова заблокировала возможность оставлять комментарии к своей публикации.

Источник: 1 Минута

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