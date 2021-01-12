Анастасия Заворотнюк запретила старшей дочери показывать свою младшую сестру публике: “няня Вика” еще жива

Даже коллеги Анастасии дали обещание вообще ничего не рассказывать прессе.

Единственным источником, который официально озвучивает какие-то новости о состоянии Анастасии Заворотнюк, на сегодняшний день остается исключительно ее старшая дочь Анна.

За время, пока Анастасия пребывает в вероятной коме, в которую ее ввели врачи, в жизни Анны Заворотнюк все круто поменялось.

Заворотнюк-младшая стала известной моделью и готовится к свадьбе: уже выбрала белое платье

Скриншот с Инстаграм-сториз Анны Заворотнюк

Недавно она наконец оговорилась о состоянии матери. Правда, положительных новостей, можно сказать нет.

Анна с ужасом и прискорбием сообщает, что улучшений в состоянии самого главного человека в ее жизни до сих пор нет.

"Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся и верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", — говорит 24-летняя дочь Анастасии.

Также она поделилась, что не показывает свою сестричку из-за того, что родители Петр Чернышов и Анастасия Заворотнюк против.

Скриншот со страницы Анны Заворотнюк

Также один пользователь спросил Анну, как семье удается так скрывать Заворотнюк от глаз общественности, что в сеть не просочилась ни одна фотография. Судя по ответу, она не приветствует излишнее вмешательство в личную жизнь.

"А зачем вам ее фотографии? Не понимаю, почему людям так интересно чужое горе. Крайне невоспитанные, конечно, существуют личности. Проявите эмпатию. И посмотрите лучше на картины великих художников, может, это поможет, хоть немного, вашему духовному развитию", — подчеркнула она.

Отметим, что семья Анастасии Заворотнюк, как и она сама, сильно пострадала от внимания общественности. Папарацци даже проникали в больницу в попытке сфотографировать больную актрису.

Мы собрали всю известную к этому часу информацию о жизни былой звезды и телеведущей Анастасии Заворотнюк в нашем видео на Ютуб-канале "Одна минута".

История Анастасии Заворотнюк: карьера, 3 мужа, любовник, онкология и кома

Возвращение Анастасии Заворотнюк и шоу с Андреем Малаховым: жива ли "моя прекрасная няня"?

Источник: 1 Минута