Ани Лорак показала интерьер своего роскошного дома, где живет с дочкой после развода с Муратом: дорого-богато

Каролина (настоящее имя исполнительницы) последние несколько лет активно развивает карьеру в России. Туда она перебралась вместе с дочкой Софией, которую родила в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

В начале 2019-го после 10 лет супружеской жизни пара официально развелась, не называя журналистам точных причин развода. Как любящие родители, они сумели сохранить дружеские отношения ради ребенка, а недавно у поклонников певицы появился повод думать, что экс-супруги сошлись. Все дело в том, что бывший муж Ани Лорак сопровождал ее на светском мероприятии , которое устраивал близкий друг семьи Филипп Киркоров.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Впрочем, никаких комментариев прессе артистка не давала, зато показала в социальных сетях, чем балует дочь. Так, у себя в Инстаграме Ани Лорак поделилась кадрами с Соней, на которых девочка, не скрывая радости, распаковывает новые игрушки. Кроме того, на фоне можно рассмотреть интерьер гостиной в их загородном особняке неподалеку от Москвы.

Дочь Ани Лорак София распаковывает подарки

На полу уложен паркет из натурального дерева, стены выкрашены в светло-бежевый цвет, мебель в комнате изысканная, а из панорамных окон попадает много света. Также нельзя не отметить камин, на котором красуется большая картина с портретом звезды.

Дочь Ани Лорак София распаковывает подарки

Ранее исполнительница хвасталась результатом фотосессии на фоне своего дома. Судя по снимкам, там есть где разгуляться — три этажа, огромная площадь, много зелени.

Ани Лорак на фоне своего дома

Ани Лорак у себя дома

Ани Лорак у себя дома

Почему же бывший муж Ани Лорак, даже когда приезжает повидаться с дочкой, живет отдельно и что подтолкнуло артистку подать на развод, смотрите в следующем видео:

Источник: 1 Минута