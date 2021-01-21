Ани Лорак провела “подпольный” концерт в Украине: видео с выступления

Сейчас Ани Лорак снова приехала в Киев, и, судя по всему, настроена решительно — хочет выступать

К слову, здесь, в Украине, певица Каролина Куэк не выступала уже больше трех лет, а в последний ее приезд ее концертный зал пикетировали.

Ани Лорак выступает в Киеве, 2021 год

Напомним, что после новогодних праздников в этом году стало известно, что украинская певица, которая долгое время живет и работает в Российской Федерации, Ани Лорак прилетела в Киев.

Звезда прогулялась по улицам столицы и поделилась фото и видео. Новость о приезде артистки быстро разлетелась по сети и собрала неоднозначные комментарии со стороны как поклонников, так и критиков творчества певицы.

Ани Лорак в Киеве, 2021 год

Артистка прилетела в Киев по делам, однако не сообщила, по каким именно. На улицах столицы знаменитость сделала несколько фотографий, а также сняла несколько коротких роликов, во время поездки в такси.

Исполнительница в заметке рассказала, что на улице было довольно холодно, однако прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась.

Фотоотчет она ни раз публиковала у себя в Инстаграм - и в ленте, и в Историях.

"Ох и мороз сегодня! Но прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась. Надеюсь, ваше воскресенье было таким же насыщенным и замечательным", - прокомментировала украинская певица, которая уже много лет живет и работает в России.

Ани Лорак посетила Киев и устроила фотосессию в кожаных штанах

Ани Лорак посетила Киев и устроила фотосессию в кожаных штанах

Ани Лорак посетила Киев и устроила фотосессию в кожаных штанах

Источник: 1 Минута