Ани Лорак в кожаных штанах прогулялась по морозному Киеву: не была здесь долгие годы

В выходной она прогулялась по центру столицы.

Правда, оделась для прогулки не совсем удачно - в тоненьких кожаных штанах, в которых ее ноги кажутся такими тоненькими - будто спички.

"Ох и мороз сегодня. Но прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась.

Надеюсь, ваше воскресенье было таким же насыщенным и замечательным", - написала российско-украинская певица у себя на странице в Инстаграм и прикрепила фото, как позирует на одной из центральных улиц.

Ани Лорак впервые за долгое время посетила Киев: цель визита не раскрывает, но приехала с дочкой

Ани Лорак посетила Киев и устроила фотосессию в кожаных штанах

Ани Лорак посетила Киев и устроила фотосессию в кожаных штанах

Ани Лорак посетила Киев и устроила фотосессию в кожаных штанах

Фанаты искренне обрадовались ее возвращению в Украину. Но нашлись и те фанаты, которых шокировал приезд певицы, и они засыпали ее комментариями.

"Вы в Украине! Ура", "Ура, наконец то в Украине", "Ой, а как вас в Киев занесло?", "И не прибили тебя", "Как тебя пустили туда", "Возвращайтесь в Украину. Здесь хорошие, добрые люди, лучшие мастера и т. д.", "А где чемодан, вокзал, Россия?" – пишут люди.

Напомним, после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу из-за его измены с другой украинкой Яной Беляевой, юристы Лорак составили заявление на развод.

Звезда уехала из Украины и на постоянной основе осталась в России. Там же девушка воспитывает дочь и строит отношения с музыкантом Егором Глебом.

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https://www.youtube.com/watch?v=Zggsm7fEsCI[/embed]

Источник: 1 Минута