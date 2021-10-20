Ани Лорак в узком костюме спровоцировала слухи о беременности

Во-первых, Ани Лорак точно не одинока. После новости о том, что ее экс-муж женится, Лорак абсолютно не расстроилась. Это говорит о том, что она счастлива и совершенно не скучает по своей прошлой жизни.

Во-вторых, Лорак давно говорила что она влюблена и счастлива. Поэтому, наверняка, у нее есть мужчина, который ее вдохновляет и мотивирует.

И в третьих, звезда уже давно состоялась как артистка, ее знают, любят, ценят. Почему бы снова не окунуться в семейные дела и не подарить своей уже такой взрослой дочери братика или сестричку?

Когда Ани Лорак надевает на мероприятия или выступления свободные наряды, то поклонники тут же видят в области ее живота округления. Что это - попытка выдать желаемое за действительное, или Каролину скоро и правда можно будет поздравить с долгожданным пополнением?

Так, на одном из фан-аккаунтов знаменитости появились фотографии с Гала-ужина Российской национальной музыкальной премии "Виктория", которая накануне прошла в одном из Московских отелей.

Папарацци сфотографировали Каролину рядом с поп-королем Филиппом Киркоровым и его другом-коллегой Давой.

На фото черный пиджак так перетягивает Лорак в области живота, что кажется, будто у нее уже минимум пятый месяц.

Конечно, возможно, звезда выбрала себе не очень удачный жакет или не в той позе сфотографировалась. Но может она и правда что-то скрывает?

Источник: 1 Минута