Ани Лорак вернулась в Украину и навестила свою старенькую маму, которая когда-то сдала ее в интернат

В отличие от некоторых других бывших украинских артистов, для Ани Лорак въезд в Украину не закрыт и она воспользовалась возможностью посетить не только столицу, но и свои родные Черновцы, где живут ее мама и братья. Певица поехала в родной город и показала фото со своей мамой, которой сейчас 74 года.

Ани Лорак с мамой

Каролину Куек - такое настоящее имя Ани Лорак, называют украинской Золушкой, ведь детство этой красивой и талантливой женщины было очень непростым. Семья ее была многодетной - у Каролины три брата - Игорь, Андрей и самый старший - Сергей, он погиб в Афганистане.

Каролина с отцом и погибшим братом Сергеем

Отец бросил семью еще до рождения младшего брата и мама - Жанна Васильевна, вынуждена была старших детей отдать в интернат, чтобы имела возможность зарабатывать на жизнь. Она работала диктором на местном радио и всегда брала дополнительные подработки.

Каролина с младшими братьями в интернате

Как вспоминала Каролина, ей в интернате было хорошо, после домашней нищеты и тесноты, а вся семья ютилась в однокомнатном домике с кухней в коридоре и без удобств, интернат был светлым, теплым, там хорошо кормили и дали новую одежду.

Родители Ани Лорак у нее на свадьбе

Женщина не держит зла на своих родителей. Мама их часто навещала, через некоторое время и отец одумался, стал приходить к детям по воскресеньям, приносил сладости, водил в "Детский мир" за покупками.

Ани Лорак в дочкой Софией

Именно в интернате воспитатели заменили певческий талант девочки, она занималась музыкой, а в 12 лет ее отправили на первый большой конкурс "Первоцвет", где ее заметил продюсер Юрий Фалеса. В 14 лет она стала победительницей "Утренней звезды" и прославилась на весь СНГ. Тогда же взяла сценическое имя Ани Лорак и переехала в Киев. В 19 лет она стала самой молодой Заслуженной артисткой Украины.

Сейчас Лорак - самая известная певица России, воспитывает дочь и успешно покоряет мировые вершины.

Источник: 1 Минута