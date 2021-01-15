Аппетитные гнезда из фарша с грибами и сыром в духовке: оригинальное и вкусное блюдо (рецепт с фото)

Гнезда из фарша захочет попробовать каждый. Ведь выглядят они невероятно аппетитно и красиво, а начинка просто объедение. Блюдо получается сытным, даже гарнир не нужно готовить. Лучше всего гнезда подавать с легкими салатами или просто со свежими овощами.

Ингредиенты:

Фарш говяжий – 800 г

Яйца – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Шампиньоны – 300 г

Сыр – 100 г

Соль

Перец черный молотый

Приправы по желанию

Приготовление:

1. Один репчатый лук нарезаем кубиками.

2. В миске смешиваем говяжий фарш, лук, яйца. Добавляем все специи и перемешиваем.

3. Затем вторую луковицу нарезаем четверть кольцами. Очищаем и нарезаем грибы пластинками. Обжариваем лук на растительном масле до прозрачности, добавляем шампиньоны. В конце солим по вкусу, снимаем с огня.

4. Противень смазываем растительным маслом. Из фарша делаем шарики.

5. Затем руками формируем гнезда.

6. Кладем сначала немного тертого сыра, потом грибы с луком.

7. Сверху еще посыпаем тертым сыром.

8. Выпекаем гнезда в духовке 35 минут при 180 градусах.

Гнезда из фарша с грибами и сыром в духовке

Источник: 1 Минута