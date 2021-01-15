Сегодня 19:48
Просмотров: 52
Аппетитные гнезда из фарша с грибами и сыром в духовке: оригинальное и вкусное блюдо (рецепт с фото)
Гнезда из фарша захочет попробовать каждый. Ведь выглядят они невероятно аппетитно и красиво, а начинка просто объедение. Блюдо получается сытным, даже гарнир не нужно готовить. Лучше всего гнезда подавать с легкими салатами или просто со свежими овощами.
Ингредиенты:
- Фарш говяжий – 800 г
- Яйца – 2 шт.
- Лук – 2 шт.
- Шампиньоны – 300 г
- Сыр – 100 г
- Соль
- Перец черный молотый
- Приправы по желанию
Приготовление:
1. Один репчатый лук нарезаем кубиками.
2. В миске смешиваем говяжий фарш, лук, яйца. Добавляем все специи и перемешиваем.
3. Затем вторую луковицу нарезаем четверть кольцами. Очищаем и нарезаем грибы пластинками. Обжариваем лук на растительном масле до прозрачности, добавляем шампиньоны. В конце солим по вкусу, снимаем с огня.
4. Противень смазываем растительным маслом. Из фарша делаем шарики.
5. Затем руками формируем гнезда.
6. Кладем сначала немного тертого сыра, потом грибы с луком.
7. Сверху еще посыпаем тертым сыром.
8. Выпекаем гнезда в духовке 35 минут при 180 градусах.
Гнезда из фарша с грибами и сыром в духовке
Источник: 1 Минута
Загрузка...