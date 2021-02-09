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Аппетитные запеченные фрикадельки с чесночным хлебом: прекрасный вариант ужина для всей семьи

Аппетитные запеченные фрикадельки с чесночным хлебом: прекрасный вариант ужина для всей семьи

Приготовьте это аппетитное и сытное блюдо с фрикадельками и чесноком для ужина, который понравится всей семье. Если у вас мало времени, можно купить пачку фрикаделек.

Ингредиенты

350 г фарша из бедра индейки

1 чайная ложка сушеного орегано

1 чайная ложка семян фенхеля

1½ столовой ложки оливкового масла

1 крупная луковица, нарезанная

3 измельченных зубчика чеснока

1 столовая ложка томатного пюре

2 банки по 400 г нарезанных помидоров

2 ч.л. сахара

150 г шариков моцареллы, разорванных на части

4 чесночные палочки или ломтики чесночного хлеба, порванные или нарезанные кусками

25 г тертого чеддера

Зеленый салат или спагетти, для подачи.

Аппетитные запеченные фрикадельки с чесночным хлебом: прекрасный вариант ужина для всей семьи

Метод

Шаг 1

Смешайте в миске фарш, орегано, семена фенхеля и немного приправ. Возьмите смесь размером с грецкий орех и скатайте в шарики. Нагрейте половину масла в большой неглубокой сковороде и готовьте фрикадельки, пока они не подрумянятся - не беспокойтесь, если они не прожарились. Перенести на тарелку. Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6.

Шаг 2

Разогрейте в сковороде оставшееся масло и добавьте лук. Готовьте, пока не станет мягким, около 10-12 минут, регулярно помешивая. Вмешайте чеснок еще минуту, затем томатное пюре, нарезанные помидоры и сахар.

Шаг 3

Варить на медленном огне 10-15 минут, затем приправить по вкусу. Выложите фрикадельки поверх соуса, затем добавьте сверху моцареллу, чесночный хлеб и чеддер. Выпекать 15-20 минут до золотистого цвета и хрустящей корочки.

Источник: 1 Минута

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