Аппетитный колбасный рулет Джамбо с фасолью сальсы: прекрасный бюджетный рецепт

Ингредиенты

Попробуйте не заморачиваться с едой, имея такой рецепт приготовления сытного рулета.

400 г колбасы, или пачка из 8 сосисок, выжатых из кожицы.

2 столовые ложки сушеных трав.

300 г соуса для горячей сальсы в банке.

1 взбитое яйцо.

375 г готового листа слоеного теста.

3 банки по 400 г каннеллини или фасоли (или смеси), высушенные.

400г банка нарезанных помидоров.

1 зеленый перец чили, нарезанный тонкими ломтиками (без семян, если он не слишком острый).

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6 и застелите противень пергаментом или фольгой. В большой миске смешайте колбасу, зелень, половину сальсы и примерно половину яйца до однородной массы.

Шаг 2

Разверните лист теста на противне. Выложите колбасную смесь на одну сторону теста вдоль длинной стороны, оставив зазор 4 см по краю. Смажьте немного яйца по краям, затем заверните тесто поверх начинки.

Сожмите края вилкой и сделайте несколько отверстий для воздуха сверху ножом (чтобы пар вышел). Смажьте оставшимся яйцом и запекайте 40 мин.

Шаг 3

Тем временем переложите фасоль, помидоры, оставшуюся сальсу и немного приправ в кастрюлю и накройте крышкой. Варите на медленном огне 20 минут или пока соус не загустеет и не прилипнет к фасоли. Перед подачей посыпьте фасоль чили и подавайте с ломтиками колбасного рулета.

Источник: 1 Минута