Аппетитный колбасный рулет Джамбо с фасолью сальсы: прекрасный бюджетный рецепт
Попробуйте не заморачиваться с едой, имея такой рецепт приготовления сытного рулета.
Ингредиенты
400 г колбасы, или пачка из 8 сосисок, выжатых из кожицы.
2 столовые ложки сушеных трав.
300 г соуса для горячей сальсы в банке.
1 взбитое яйцо.
375 г готового листа слоеного теста.
3 банки по 400 г каннеллини или фасоли (или смеси), высушенные.
400г банка нарезанных помидоров.
1 зеленый перец чили, нарезанный тонкими ломтиками (без семян, если он не слишком острый).
Метод
Шаг 1
Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6 и застелите противень пергаментом или фольгой. В большой миске смешайте колбасу, зелень, половину сальсы и примерно половину яйца до однородной массы.
Шаг 2
Разверните лист теста на противне. Выложите колбасную смесь на одну сторону теста вдоль длинной стороны, оставив зазор 4 см по краю. Смажьте немного яйца по краям, затем заверните тесто поверх начинки.
Сожмите края вилкой и сделайте несколько отверстий для воздуха сверху ножом (чтобы пар вышел). Смажьте оставшимся яйцом и запекайте 40 мин.
Шаг 3
Тем временем переложите фасоль, помидоры, оставшуюся сальсу и немного приправ в кастрюлю и накройте крышкой. Варите на медленном огне 20 минут или пока соус не загустеет и не прилипнет к фасоли. Перед подачей посыпьте фасоль чили и подавайте с ломтиками колбасного рулета.
Источник: 1 Минута