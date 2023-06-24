Австралійська компанія Aristocrat купила розробника програмного забезпечення для онлайн-казино NeoGames з офісом в Києві

Нещодавно стало відомо, що австрійський видавець онлайн-казино Aristocrat Leisure Limited має на меті придбати доволі значущу для грального бізнесу студію NeoGames S.A. За інформацією порталу ukraine-casino.com.ua, сума угоди складає близько 1,8 мільярда доларів.

NeoGames — це глобальний лідер у галузі рішень і послуг для онлайн-лотерей, які надаються національним і державно-регульованим лотереям. Компанія була заснована в Ізраїлі 2005 року і має офіси в різних куточках світу. NeoGames розробляє платформи та сервіси для онлайн-лотерей, а також ігри різних жанрів, як-от Match 3+, Find the Symbol, Slots та інші. Компанія також співпрацює з різними державними органами Канади та США щодо впровадження своїх рішень. Тому коли ви, наприклад, шукаєте онлайн-казино з вигідними бездепозитними бонусами або казино з депозитом 1 гривня, ймовірно, серед результатів буде й розробка NeoGames.

Що цікаво: наразі студія NeoGames має офіційне представництво у Києві! В столиці розташований один із найбільших центрів розробки NeoGames, де працюють десятки фахівців різних напрямів.

Згідно з наявною інформацією, Aristocrat планує викупити всі 100% акцій — по $29.50 за акцію. Як стало відомо, більша частина акціонерів NeoGames (а саме 61%) підтримують цю угоду. А в Aristocrat зазначають, що таке поглинання сприятиме навіть більшій стабілізації фінансових показників NeoGames.

Після зміни власника NeoGames, як і раніше, створюватиме контент та технологічні рішення для індустрії RMG, тобто ігор на гроші. Компанія обслуговує понад 200 клієнтів на 50 регульованих ринках. У NeoGames декілька великих підрозділів, котрі використовують спільний технологічний стек — NeoGames, AspireCore, Pariplay та BtoBet. Але при цьому кожен підрозділ працює у своєму секторі ринку RMG — лотереї, казино, ставки на спорт тощо.

Вже зараз можна говорити про позитивні зміни після покупки NeoGames компанією Aristocrat

Згідно з загальнодоступною інформацією, за перший квартал цього року прибутки компанії досягли $64 мільйонів, що в 187 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тобто різниця дійсно колосальна.

При цьому для нас важливо й те, що продовжує розвиватися та розростатися український офіс NeoGames у Києві. Так, на момент написання цієї новини, на сайті DOU розміщено декілька актуальних вакансій від NeoGames, у тому числі DevOps Engineer у Києві. Проте більшість вакансій через війну відкриті за кордоном, зокрема у Польщі:

Junior .NET Developer.

Middle .NET Core Developer.

Front End Developer.

Technical Product Owner/Business Analyst та інші.

Ймовірно, після завершення бойових дій український офіс компанії буде розширюватися. А відтак збільшиться і кількість актуальних вакансій.

Новости портала «Весь Харьков»