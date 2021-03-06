Беременная Екатерина Репяхова призналась, что плод передавил почку, а еще — она набрала 6 кг

"Здравствуй, третий триместр! Какие у нас новости?! - Мишутка лежит неправильно. Передавливает мне почку. Но моя сестра сказала, что детки все понимают, нужно просто поговорить с сыном и он поменяет своё месторасположение))) - +6 килограммов на данный момент - Стала более рассеянная, путаю слова, муж смеётся с меня))А все остальное, вроде, как обычно. Обжорства нет, сплю хорошо!",

Беременная жена Виктора Павлика сообщила также о некоторых проблемах, которые возникли у нее во время беременности. Сделала это Катя в новой Инстаграм-публикации, опубликовав очень милое фото с животом.

- рассказала жена украинского артиста Виктора Павлика.

На снимке очаровательная Екатерина Репяхова позирует в кружевном легком платье с длинными рукавами

https://www.instagram.com/p/CMFfAAsHJI-/?igshid=h1snr8dvrspp

Напомним, о беременности Екатерины Репяховой стало известно в январе этого года, когда она со своим мужем отдыхала в Буковеле.

Тогда новость стала приятным сюрпризом для поклонников, но многие признались - уже ждали, пока Катя будет в положении.

Екатерина и Виктор быстро придумали имя своему сыну - назовут его Михаил. Конечно, Екатерина хотела держать интригу о том, какого пола ее ребенок, однако Виктор Павлик разболтал секрет на интервью телеканалу 1+1.

Екатерина Репяхова заявила, что на время беременности будет стараться не прекращать поездок на гастроли с мужем, ведь она еще и концертный директор.

Однако сейчас все же предпочитает находится дома.

Источник: 1 Минута