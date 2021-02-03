Беременная жена Виктора Павлика подтвердила тяжелое финансовое положение в семье: нет денег даже на кафе

" Я в своей жизни больше ничего не умею, ничего не делаю, у меня ничего нет, никакой недвижимости, заводиков, магазинов, ресторанов, поэтому другого прибыли кроме как давать концерты – нет. Ну а концертов нету. Поэтому, грубо говоря, без работы. Слава Богу, что Катя развивается как блогер. И это в определенной степени приносит какую-то копейку, за которую мы можем сейчас себе позволить жить.", — откровенно признался Виктор Павлик.

26-летняя жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова последние несколько месяцев стала активно вести свой Инстаграм. Девушка не просто публикует свои фото и снимает забавные видео, а активно сотрудничает с разными компании и рекламирует их товар с целью заработка. Как оказалось, это скорее вынужденная мера, чем желание Кати, ведь ее благоверный сейчас без работы и семью содержит именно она. В этом сам признался Виктор Павлик в интервью программе "Зірковий шлях". Вот, что он сказал:

Екатерина Репяхова на 5 месяце беременности

При этом сама Катя Репяхова не раз говорила, что финансовое положение у них сейчас плохое и им нечем платить кредиты. Впрочем, когда она это говорила, в ее Инста-сториз можно было увидеть, как они с Павликом ежедневно обедают в ресторанах. Однако, похоже, с деньгами в молодой семье теперь стало хуже, ведь недавно Катя опубликовала новое видео в своих Инстаграм-сториз, где попросила у своих подписчиков посоветовать ей дешевые столовые Киева.

Репяхова просит у подписчиков подсказать, где находится дешевая столовая

"Мы с Виктором Франковичем хотим покушать в простой, дешевой столовке. Не кафе нам надо, нам нужна столовая школьная или студенческая. Мы хотим какую-то кашку или пюрешку на водичке с котлетой", — попросила Репяхова посоветовать столовую.

Источник: 1 Минута