Беременная жена Виктора Павлика пожаловалась, что ее мужа называют старым и сравнила его с Пугачевой
Поэтому после своего четвертого бракосочетания ранее относительно не очень популярный украинский певец Виктор Павлик стал настоящим героем обсуждений СМИ и социальных сетей.
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Основной посыл — зачем 25-летней Екатерине было выходить замуж за 54-летнего Виктора? Сейчас Екатерине Репьяховой уже 26 лет, а ее избраннику — 55. И в июне этого года у них родится ребенок, предположительно, сын.
Накануне Екатерина Репьяхова сравнила своего супруга с Аллой Борисовной Пугачевой, которую тоже "обвиняли в старости"
На видео Алла Борисовна говорит:
"Тут что-то пошла тенденция обвинять меня в старости, как будто люди сами не будут стареть. Все вот это вот обвиняют… Да, я старая! Но мне плевать! Мне главное другое — главное, чтобы ножки мои красивые ходили, и главное — жить сегодняшним мгновением", — говорит на видео Алла Борисовна Пугачева.
https://www.instagram.com/p/CKydhMRggDy/?hl=ru
Екатерина Репьяхова прокомментировала эту публикацию согласившись: "Когда про Виктора Павлика пишут, что он старый".
Скриншот с Инстаграм Екатерины Репьяховой
Отметим, что по предварительной дате, установленной Екатерине ее врачом в частной клинике-роддоме Адонис, родить ребенка она должна примерно 13 июня, это будет как раз день ее рождения.
Кроме того, Виктор Павлик в своем интервью программе "Звездный путь" признался, что сейчас его содержит жена. Также Павлик проговорился, что скорее всего, у них родится сын, которого они назовут Михаил. Если будет девочка, ее назовут Мишель.
Источник: 1 Минута