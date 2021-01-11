Беременная жена Виктора Павлика уже знает кто у нее: мальчик или девочка

Как бы там ни было, Екатерина Павлик с нетерпением ждет своего первенца, и уже подбирает для него имя

А вот для Екатерины этот ребенок — первенец. В своем Инстаграм-блоге звезда рассказала, что они уже знают пол ребенка, и у них даже была вечеринка, перед которой Екатерина полчаса плакала.

Екатерина Репяхова (Павлик) уже знает пол своего первенца

Екатерина Репяхова (Павлик) уже знает пол своего первенца

Напомним, украинский артист Виктор Павлик и его молодая супруга Екатерина Репяхова ждут ребенка. Это будет первенец у пары. Девушка показала поклонникам трогательные снимки с животом.

Радостным событием возлюбленная певца поделилась на своей странице в Instagram. Фанаты засыпали Репяхову поздравлениями.

Сейчас она отдыхает в Буковеле. Ее муж катается на лыжах, а сама Катя наслаждается природой и лечит зубы.

"Новый этап нашей жизни. Это счастье. Это бесконечная любовь", – подписала кадры с небольшим животиком супруга Павлика.

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Екатерина Павлик (Репяхова) беременна

Екатерина Павлик (Репяхова) беременна

Сроков своего интересного положения концертный директор артиста не раскрывает, но говорит, что ей рожать раньше конца июля. Не рассказывает, когда рожать, потому что хочет сохранить интригу.

Екатерина Репяхова говорит, что несмотря на ее уже довольно поздний срок, у нее очень миниатюрный животик.

Пол ребенка они тоже не раскрывают, говорят, что чуть позднее обязательно сообщат.

Источник: 1 Минута