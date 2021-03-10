Беременная Квиткова, Репяхова и другие известные украинки, которые скоро станут мамами: беби-бум 2021

Дарья Квиткова

Героини нашей сегодняшней статьи вошли в новый год в режиме ожидания. Публика уже успела бурно обсудить интересное положение этих женщин, а совсем скоро на повестке дня будут их роды.

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Экс-холостяк Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова сообщили радостную новость о будущем пополнении в семье в январе 2021-го. Надо сказать, что они стали первой парой отечественной версии проекта "Холостяк", которая после финала официально зарегистрировала свои отношения.

По словам девушки, беременность запланированная, поэтому к данному вопросу они с мужем подошли очень серьезно, при этом зачать ребенка удалось не сразу.

Екатерина Репяхова

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик

Молодая жена украинского певца Виктора Павлика тоже ждет первенца, а вот для артиста это будет уже четвертый наследник. Поскольку Екатерина активно общается со своими поклонниками, она уже рассекретила пол малыша, его имя и роддом, в котором собирается рожать.

Так, Репяхова вынашивает мальчика, его назовут Михаилом, а на свет он появится под чутким присмотров врачей частной и весьма недешевой клиники "Адонис".

Дарья Хлыстун

Макс Михайлюк и Дарья Хлыстун

Главный герой десятого "Холостяка" Макс Михайлюк состоит в отношениях с моделью Дарьей Хлыстун. Сейчас влюбленные готовятся к родительству, причем беременность для них обоих стала полной неожиданностью. Несмотря на это, пара счастлива и ждет девочку.

Юлия Бойко

Анатолий Анатолич с беременной женой и дочками

Супруга украинского шоумена Анатолия Анатолича готовится стать мамой в третий раз. Супруги уже воспитывают двух дочерей, а теперь они готовятся к появлению сына.

Василиса Фролова

Василиса Фролов

Телеведущая немного выбивается из нашей подборки, ведь она уже родила, но родила совсем недавно — 7 марта. Своего первенца Василиса назвала Родионом. Что касается личности отца мальчика, то им вероятно стал продюсер Дмитрий Котеленец.

Источник: 1 Минута