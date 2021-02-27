Беременную жену Виктора Павлика после покупки машины за миллион и отдыха в Египте обвинили в скромности

Жена Виктора Павлика рассекретила стоимость отдыха в Египте

Поклонники поинтересовались у Кати в каком отеле она отдыхает и сколько обходится отдых там. Концертный директор Виктора Павлика ответила им, поскольку ведет свой блог в Инстаграм, и открыто общается с аудиторией.

Екатерина Репяхова призналась, что шестидневный отдых они отдали полторы тысячи долларов (42 тысячи гривен).

Фанаты написали Екатерине, что для блогера ее уровня, и для такого известного артиста, как Виктор Павлик, это очень дешевый курорт. Особенно если учитывать то, что несколькими днями ранее они купили Екатерине автомобиль за 800 тысяч гривен.

Жена Виктора Павлика рассекретила стоимость отдыха в Египте

Вот как Екатерина объяснила свой выбор отеля и вообще страны для того, чтобы отправиться на курорт:

"У нас другие приоритеты сейчас. И считаю 1 500 долларов на шесть ночей абсолютно нормальным отдыхом. Да и зачем кому-то что-то доказывать? Неужели мы когда-то претендовали на богачей?"

Жена Виктора Павлика рассекретила стоимость отдыха в Египте

Напомним, недавно Екатерина Репяхова похвасталась долгожданной покупкой - она купила новенький кроссовер из салона.

Он пришел на смену трехдверному Смарту, который знаменитость продала в связи с грядущим пополнением в семье.

Екатерина Репяхова похвасталась покупкой нового автомобиля

Такие траты шокировали поклонников, ведь Катя и Виктор только недавно говорили о том, что в связи с карантином их заработки серьезно упали, и они еле сводят концы с концами.

Источник: 1 Минута