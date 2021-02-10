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10.02.2021 23:57
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Бесподобный пирог с яблоками – рецепт для ленивых: как приготовить ароматную и вкусную выпечку к чаю

Бесподобный пирог с яблоками – рецепт для ленивых: как приготовить ароматную и вкусную выпечку к чаю

Это вам не просто обычная шарлотка. Такой яблочный пирог не стыдно и гостям на праздничный стол подать. Тесто нежнейшее, вкусная песочная крошка и миндальные лепестки делает выпечку несравненной.

Ингредиенты:

  • яйцо – 4 шт.
  • сахар – 180 г
  • ванильный сахар – 1 пакетик
  • масло сливочное – 100 г
  • молоко – 200 мл
  • мука – 380 г
  • разрыхлитель – 1,5 ч. л.
  • яблоки – 4-5 шт.

Песочная крошка:

  • мука – 25 г
  • сахар – 25 г
  • сливочное масло 15 г

Приготовление:

1. В глубокой миске соединяем яйца с сахаром. Всыпаем ванильный сахар, взбиваем блендером до однородности.

2. В яичную смесь вливаем молоко, растопленное сливочное масло. Снова перемешиваем.

3. Муку просеиваем, смешиваем с разрыхлителем. Затем добавляем к остальным ингредиентам. Перемешиваем блендером. Тесто по консистенции получается, как густой крем.

4. Яблоки нарезаем небольшими кубиками, соединяем с тестом.

5. В миску всыпаем муку, сахар. Кладем охлажденное сливочное масло, перетираем руками до крошки.

6. Тесто с яблоками перекладываем в форму. Разравниваем, а затем обильно посыпаем песочной крошкой. По желанию украшаем миндальными лепестками.

7. Выпекаем пирог при 180градусах примерно 30-35 минут.

Как приготовить пирог с яблоками, смотрите видео.

Источник: 1 Минута

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