Бесподобный пирог с яблоками – рецепт для ленивых: как приготовить ароматную и вкусную выпечку к чаю

Это вам не просто обычная шарлотка. Такой яблочный пирог не стыдно и гостям на праздничный стол подать. Тесто нежнейшее, вкусная песочная крошка и миндальные лепестки делает выпечку несравненной.

Ингредиенты:

яйцо – 4 шт.

сахар – 180 г

ванильный сахар – 1 пакетик

масло сливочное – 100 г

молоко – 200 мл

мука – 380 г

разрыхлитель – 1,5 ч. л.

яблоки – 4-5 шт.

Песочная крошка:

мука – 25 г

сахар – 25 г

сливочное масло 15 г

Приготовление:

1. В глубокой миске соединяем яйца с сахаром. Всыпаем ванильный сахар, взбиваем блендером до однородности.

2. В яичную смесь вливаем молоко, растопленное сливочное масло. Снова перемешиваем.

3. Муку просеиваем, смешиваем с разрыхлителем. Затем добавляем к остальным ингредиентам. Перемешиваем блендером. Тесто по консистенции получается, как густой крем.

4. Яблоки нарезаем небольшими кубиками, соединяем с тестом.

5. В миску всыпаем муку, сахар. Кладем охлажденное сливочное масло, перетираем руками до крошки.

6. Тесто с яблоками перекладываем в форму. Разравниваем, а затем обильно посыпаем песочной крошкой. По желанию украшаем миндальными лепестками.

7. Выпекаем пирог при 180градусах примерно 30-35 минут.

Как приготовить пирог с яблоками, смотрите видео.

Источник: 1 Минута