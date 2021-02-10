Бесподобный пирог с яблоками – рецепт для ленивых: как приготовить ароматную и вкусную выпечку к чаю
Это вам не просто обычная шарлотка. Такой яблочный пирог не стыдно и гостям на праздничный стол подать. Тесто нежнейшее, вкусная песочная крошка и миндальные лепестки делает выпечку несравненной.
Ингредиенты:
- яйцо – 4 шт.
- сахар – 180 г
- ванильный сахар – 1 пакетик
- масло сливочное – 100 г
- молоко – 200 мл
- мука – 380 г
- разрыхлитель – 1,5 ч. л.
- яблоки – 4-5 шт.
Песочная крошка:
- мука – 25 г
- сахар – 25 г
- сливочное масло 15 г
Приготовление:
1. В глубокой миске соединяем яйца с сахаром. Всыпаем ванильный сахар, взбиваем блендером до однородности.
2. В яичную смесь вливаем молоко, растопленное сливочное масло. Снова перемешиваем.
3. Муку просеиваем, смешиваем с разрыхлителем. Затем добавляем к остальным ингредиентам. Перемешиваем блендером. Тесто по консистенции получается, как густой крем.
4. Яблоки нарезаем небольшими кубиками, соединяем с тестом.
5. В миску всыпаем муку, сахар. Кладем охлажденное сливочное масло, перетираем руками до крошки.
6. Тесто с яблоками перекладываем в форму. Разравниваем, а затем обильно посыпаем песочной крошкой. По желанию украшаем миндальными лепестками.
7. Выпекаем пирог при 180градусах примерно 30-35 минут.Как приготовить пирог с яблоками, смотрите видео.
Источник: 1 Минута