Битва понарошку: самые популярные виды игрушечного оружия

Ассортимент детского игрового оружия сегодня разнообразен, как никогда. Чтобы не потеряться среди множества пистолетов, автоматов, винтовок, арбалетов и световых мечей, ознакомьтесь с обзором популярных видов игрушечного вооружения. О самых интересных моделях рассказывают эксперты интернет-магазина «Будинок iграшок».

Детское игрушечное оружие бывает стрелковым (в том числе помповым), водным, лазерным, холодным и метательным.

Стрелковое, водное и лазерное оружие

К стрелковому относятся механические и автоматические (работающие от батареек или аккумулятора) игрушки, которые при нажатии на курок стреляют безопасными пульками, резинками, дротиками, шариками или дисками.

Для самых маленьких «снайперов» придумано оружие, которое не стреляет, но светится огоньками и издает характерные звуки. Есть забавные «стрелялки» в виде животных (пони, собачки, оленя), продуктов питания (банана, пиццы, попкорна, хот-дога, мороженого), фантастических существ (Деда Мороза, снеговика, зомби), которые при сдавливании «плюются» мячиками.

От стрелкового водное оружие отличается только «боеприпасами». Вместо пуль и дисков в качестве «поражающего элемента» в нем используется струя воды.

Лазерное оружие оснащено специальным прицелом, который наводится на мишень противника, индикатором попаданий и светозвуковыми эффектами. Такое вооружение абсолютно безопасно.

Холодное и метательное оружие

Мечи (в том числе световые), ножи, кинжалы, сабли, топоры, булавы, секиры, алебарды, шпаги относятся к холодному игровому оружию. Часто комплекты дополняются щитами, шлемами, нагрудниками и нарукавниками, делающими игру реалистичнее и защищающими ребенка во время баталий.

Метательное оружие включает луки со стрелами на присосках или магнитах, арбалеты, бумеранги, детские гранаты и сюрикены (японские метательные ножи). Такое вооружение развивает ручную моторику, тренирует мышцы и глазомер.

Хиты продаж

Nerf — самая популярная серия игрушечного оружия в мире, известная с 70-х годов прошлого века. Бренд специализируется на создании бластеров. Этот вид вооружения пришел из фантастических фильмов о войнах будущего и межгалактических битвах, поэтому у игрушки футуристичный дизайн. Бластеры бывают всевозможных форм и размеров и в зависимости от модели стреляют дротиками, пульками, лазером, водой или другими боеприпасами. Игрушки оснащаются вращающимися барабанами, комплектами снарядов, системами ускорения выстрелов и даже пультами дистанционного управления и видеокамерами для записи сражений. Бластеры — оружейные фавориты малышей, подростков и взрослых мужчин.

Металлические пистолеты, в отличие от бластеров, выглядят реалистично, иногда в деталях повторяя настоящие кольты и револьверы. Это главное преимущество игрушки. Кроме того, такие игрушки надежны и долговечны, их практически невозможно сломать. Стреляют в основном пластиковыми пульками. Для дополнительной реалистичности модели оснащаются съемными магазинами, оптическими или лазерными прицелами и глушителями.

Рыцарские мечи — лучшее оружие для юного романтика, вдохновленного средневековыми битвами и турнирами. Для маленьких рыцарей выпускают наборы из мечей и щитов, украшенных эффектной чеканкой в старинном стиле. Такие комплекты подходят для ролевых игр и исторических реконструкций. Игрушка также понравится сорванцам-«пиратам», мечтающим о славе капитана Джека Воробья.

Правильные игры с игрушечным оружием не вызывают в детях агрессию и жестокость. Наоборот, они делают мальчиков более смелыми, мужественными, рыцарственными, прививают эмпатию и чувство справедливости. Пусть ребенок ощутит себя защитником и настоящим мужчиной!