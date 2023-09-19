Black Friday: история появления, интересные факты

Black Friday - это американская традиция скидок и распродаж, которая происходит после Дня благодарения, который отмечается в четвертый четверг ноября.

История создания Black Friday имеет несколько версий, но наиболее распространенной считается следующая.

История названия

Версия №1

Название "Black Friday" было впервые использовано в Филадельфии в начале 1960-х годов.

Оно происходит от фразы, используемой полицейскими и торговцами, чтобы обозначить хаос и толкотню, связанные с началом сезона праздничных покупок. "Black" в данном контексте указывает на перегруженные улицы и магазины.

Версия № 2

Есть также теория, что "Black Friday" получило свое название от того, что это был день, когда розничные магазины впервые начали приносить прибыль и выходить из "красных цифр" в бухгалтерских книгах (переходить из убыточности в прибыль).

Исторические корни

Black Friday как торговый день начал приобретать популярность в середине 20-го века. Традиционно он считается началом праздничного сезона покупок в США и последующим днем распродаж и скидок. Когда начинается Черная пятница женская одежда особо востребована.

Распространение

Black Friday стал известным и популярным не только в Соединенных Штатах, но и в других странах, включая Канаду и некоторые европейские страны. В последние годы он также стал глобальным явлением, особенно с развитием интернет-торговли.

Интересные факты о Black Friday

Черночетверг. Некоторые люди также называют четверг перед Black Friday "Черночетвергом", так как многие магазины начали предоставлять скидки и проводить распродажи уже в этот день.

Рекорды продаж. Black Friday обычно считается одним из самых прибыльных дней для розничной торговли. В этот день покупатели устремляются в магазины, чтобы получить хорошие скидки, и устанавливают рекорды по объемам продаж.

Онлайн-торговля. С развитием интернет-торговли Black Friday также стал временем массовых онлайн-покупок, и в этот день многие интернет-магазины предлагают скидки и акции.

Продление скидок. Многие магазины продлевают скидки на Black Friday на весь уикенд и даже на понедельник, который называется "Киберпонедельник" и считается днем онлайн-скидок.

Толпы и хаос. Черная пятница часто сопровождается толкотней и хаосом в магазинах, где покупатели борются за ограниченное количество товаров по сниженным ценам.

Итог

Black Friday стал неотъемлемой частью американской культуры и торговой индустрии, и его влияние распространилось за пределы США, создавая множество возможностей для покупателей получить выгодные предложения.