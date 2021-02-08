Досуг
Перейти к списку новостей
08.02.2021 23:06
Просмотров: 84

Блюдо из лаваша и куриного филе для большой компании: простой способ вкусно накормить всех быстро

Блюдо из лаваша и куриного филе для большой компании: простой способ вкусно накормить всех быстро

Ингредиенты рассчитаны для большой компании. Если вам нужно просто приготовить для семьи, то можно уменьшить количество.

Продукты:

  • тонкий лаваш – 3 шт.
  • куриное филе – 4 шт.
  • кефир – 300 г
  • майонез – 2 ст. л.
  • соевый соус – 3 ст. л.
  • сухой чеснок, паприка, соль – по вкусу
  • лук – 2 шт.
  • по щепотке соли и сахара
  • яблочный уксус –2-3 ст. л.
  • помидоры – 2 шт.
  • капуста – 600 г
  • одно яйцо
  • кунжутные семечки

Приготовление:

1. Капусту нашинковать, посолить и перемешать.

2. Лук нарезать четвертинками. Переложить в миску. Добавить щепотку сахара, соли и уксус. Перемешать, оставить промариноваться.

3. Куриное филе нарезать кусочками. Кефир смешать с майонезом, соевым соусом, чесноком и сладкой паприкой. Половину соуса добавить к мясу и перемешать. Оставить минимум на один час (можно и дольше).

4. Каждый лист лаваша разрезать на две части. Затем на лаваш выложить слой капусты, куриного филе в соусе, сверху ломтики помидора и маринованный лук. Свернуть конвертиком. По желанию можно добавить еще морковь по-корейски. Таким же способ сделать все конвертики.

5. Форму смазать сливочным маслом, переложить конвертики.

6. Соус, который остался, смешать с яйцом. Перемешать венчиком, а затем вылить сверху на лаваши. Посыпать кунжутными семечками, если есть.

7. Запекать блюдо в духовке 20 минут при 180 градусах. За 7-10 минут накрыть фольгой, тогда лаваш получится мягким, а не сухим.

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 