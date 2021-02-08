Блюдо из лаваша и куриного филе для большой компании: простой способ вкусно накормить всех быстро
Ингредиенты рассчитаны для большой компании. Если вам нужно просто приготовить для семьи, то можно уменьшить количество.
Продукты:
- тонкий лаваш – 3 шт.
- куриное филе – 4 шт.
- кефир – 300 г
- майонез – 2 ст. л.
- соевый соус – 3 ст. л.
- сухой чеснок, паприка, соль – по вкусу
- лук – 2 шт.
- по щепотке соли и сахара
- яблочный уксус –2-3 ст. л.
- помидоры – 2 шт.
- капуста – 600 г
- одно яйцо
- кунжутные семечки
Приготовление:
1. Капусту нашинковать, посолить и перемешать.
2. Лук нарезать четвертинками. Переложить в миску. Добавить щепотку сахара, соли и уксус. Перемешать, оставить промариноваться.
3. Куриное филе нарезать кусочками. Кефир смешать с майонезом, соевым соусом, чесноком и сладкой паприкой. Половину соуса добавить к мясу и перемешать. Оставить минимум на один час (можно и дольше).
4. Каждый лист лаваша разрезать на две части. Затем на лаваш выложить слой капусты, куриного филе в соусе, сверху ломтики помидора и маринованный лук. Свернуть конвертиком. По желанию можно добавить еще морковь по-корейски. Таким же способ сделать все конвертики.
5. Форму смазать сливочным маслом, переложить конвертики.
6. Соус, который остался, смешать с яйцом. Перемешать венчиком, а затем вылить сверху на лаваши. Посыпать кунжутными семечками, если есть.
7. Запекать блюдо в духовке 20 минут при 180 градусах. За 7-10 минут накрыть фольгой, тогда лаваш получится мягким, а не сухим.
Источник: 1 Минута