Блюдо из лаваша и куриного филе для большой компании: простой способ вкусно накормить всех быстро

Ингредиенты рассчитаны для большой компании. Если вам нужно просто приготовить для семьи, то можно уменьшить количество.

Продукты:

тонкий лаваш – 3 шт.

куриное филе – 4 шт.

кефир – 300 г

майонез – 2 ст. л.

соевый соус – 3 ст. л.

сухой чеснок, паприка, соль – по вкусу

лук – 2 шт.

по щепотке соли и сахара

яблочный уксус –2-3 ст. л.

помидоры – 2 шт.

капуста – 600 г

одно яйцо

кунжутные семечки

Приготовление:

1. Капусту нашинковать, посолить и перемешать.

2. Лук нарезать четвертинками. Переложить в миску. Добавить щепотку сахара, соли и уксус. Перемешать, оставить промариноваться.

3. Куриное филе нарезать кусочками. Кефир смешать с майонезом, соевым соусом, чесноком и сладкой паприкой. Половину соуса добавить к мясу и перемешать. Оставить минимум на один час (можно и дольше).

4. Каждый лист лаваша разрезать на две части. Затем на лаваш выложить слой капусты, куриного филе в соусе, сверху ломтики помидора и маринованный лук. Свернуть конвертиком. По желанию можно добавить еще морковь по-корейски. Таким же способ сделать все конвертики.

5. Форму смазать сливочным маслом, переложить конвертики.

6. Соус, который остался, смешать с яйцом. Перемешать венчиком, а затем вылить сверху на лаваши. Посыпать кунжутными семечками, если есть.

7. Запекать блюдо в духовке 20 минут при 180 градусах. За 7-10 минут накрыть фольгой, тогда лаваш получится мягким, а не сухим.

Источник: 1 Минута